مطالب للنصر بالتوجه للشرطة لمعرفة مصادر تمويل الهلال

كم أنفق الهلال حتى الآن؟

أطلق الإعلامي الرياضي محمد الدويش سؤالًا مثيرًا للجدل، وذلك بشأن الأموال التي أنفقها نادي الهلال، في التعاقد مع المهاجم المالي موسى ماريجا، بالإضافة إلى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

وتعاقد نادي الهلال مع موسى ماريجا في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع نادي بورتو البرتغالي، كما أعلن الزعيم عن تعاقده مع جارديم لتولي مهمة تدريب الفريق، خلفًا لمواطنه جوزيه مورايس.

ونشر الدويش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مثيرة للجدل، متسائلًا عبرها عن الأموال التي أنفقها الهلال حتى الآن، بالتعاقد مع ماريجا وجارديم.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "من أين لك هذا؟ سؤال وجهه الهلاليون للنصر، مشككين بمصدر دعمه، وأنه حكومي أو شبه حكومي، هل يحق للنصراويين أن يوجهوه للهلال، دون أن يوجهوا قضايا بأقسام الشرطة والنيابة والمحاكم الجزائية واللجان الإعلامية".

مفاجآت مدوية .. الهلال يتخذ قرارات مصيرية بشأن الأجانب

وكشف الدويش عن الأموال التي دفعها الهلال في الصفقتين، حيث كتب "موسى ماريجا 90 مليون، وجارديم 32 مليون".

وبذلك يصل المبلغ الذي دفعه نادي الهلال حتى الآن 122 مليون ريال سعودي، وذلك قبل حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية، التي تتيح له قيد لاعبين جدد بقائمته.

من أين لك هذا ؟

سؤال وجّهه الهلاليون لـ #النصر مشككين بمصدر دعمه وأنّه حكومي أو شبه حكومي

هل يحق للنصراويين أنْ يوّجهوه لـ #الهلال دون أنْ يواجهوا قضايا بأقسام الشرطة والنيابة والمحاكم الجزائية واللجان الإعلامية ؟ #موسى_ماريغا 90 مليون #جارديم ٣٢ مليون — محمد الدويّش (@Aldowayesh) June 3, 2021

ومن المتوقع أن يجري نادي الهلال صفقات أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك لتدعيم صفوف الزعيم، في ظل اقتراب أكثر من لاعب من الرحيل، أبرزهم الأرجنتيني لوسيانو فييتو.