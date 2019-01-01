مطالب برحيل ماميتش - ردود أفعال قوية من جماهير الهلال ضد الكرواتي
تلقت جماهير الهلال السعودي صدمة جديدة، بعد خسارة لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أمام النجم الساحلي التونسي بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف.
وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" بإماراة العين الإماراتية، حيث قدم النجم أداءًا رائعًا في اللقاء واستحق التتويج.
وانتشرت مطالب كثيرة جماهير الهلال السعودي، بإقالة الكراوتي زوران ماميتش المدير الفني للزعيم عقب خسارة لقب البطولة العربية واهتزاز الأداء.
ونرصد لكم أبرز ردود الأفعال من جماهير الهلال حول مطالب إقالة ماميتش من منصبه..
ودشنت الجماهير هاشتاج "#اقاله_زوران_مهر_الدوري" وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي:
مدرب ماقدم مايشفع له اتمنى من الصوت المؤثر المطالبه في ذلك وعدم قول ادعموا الفريق لابعد اقالته #إقالة_زوران_مهر_الدوري— عبدالله المطيري✨ (@abdullh_ksa305) April 18, 2019
ادواردو +زوران— عبدالمحسن عبدالله الصرامي (@moooo18) April 18, 2019
ليس لديهم شيء ليقدموه للهلال
وجبت اقالتهم وجودهم في الهلال اصبح خساره#اقاله_زوران_مهر_الدوري
الهلال مع زوران خسر المعركه وخسر الحرب #اقاله_زوران_مهر_الدوري— بدر..الحربى🇫🇷🇸🇦 (@bndar1234031) April 18, 2019
لاتقولي إصابات وضغط وغيرها— نوره النّجِم🇸🇦. (@li_l67) April 18, 2019
هذا الهلال وهذا قدره أنه يلعب وينافس على كل الجبهات ف أنتَ عليك تجيب لي مدرب صاحب فكر عالي يتعامل صح مع هالأمور مَ تجيب لي زوران يلعب كل مره بشكل وكل شوط بخطه وكأنه يتعلم علينا@m_bin_faisal
#اقاله_زوران_مهر_الدوري
#اقاله_زوران_مهر_الدوري نطالب برجعة جيسوس— طلال وكثر الله خيرك (@talalalzafer) April 18, 2019
#اقاله_زوران_مهر_الدوري اين الهلال واين المتعه واين الهيبة واين خوف الخصوم منه كلها طارت مع زوران الحب الله لايوفيقه زوران برا الهلال اكبر منك #إقالة_زوران_مطلب— فهد العلياني💞💙 (@ND4L59l5vL16VNx) April 18, 2019
ودشنت الجماهير هاشتاج "#اقاله_زوران_مطلب" وجاءت التعليقات على النحو التالي:
تكفون زوران لا يرجع معاكم#اقالة_زوران_مطلب— 💙هلالي💙 (@rayyan65110901) April 18, 2019
زوران ومحمد بن فيصل حطموا جهد كبير قام به سامي وجيسوس ..— إبراﮩيم (@heem_7r70) April 18, 2019
#إقالة_زوران_مطلب pic.twitter.com/dnv7eRIyGO
#إقالة_زوران_مطلب— ملاذ الروح🔰 (@alazrg_almoj) April 18, 2019
اداره الهلال تشجعو وطيرو المدرب تعبنا 👎👎👎👎👎👎👎👎👎
#إقالة_زوران_مطلب— the 🏹hunter⚽💙 (@mazeneyo) April 18, 2019
زوران ومحمد بن فيصل ارجوكم ارحلوا عن النادي كفاكم عبثا ارحلوا
هيبة الهلال هي من أبقته 💙— ابونايف (@abu_naifA) April 18, 2019
ولكن لن نسمح لأحد ان يشوه تاريخ نادينا. #اقالة_زوران_مطلب