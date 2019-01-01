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مطالب برحيل ماميتش - ردود أفعال قوية من جماهير الهلال ضد الكرواتي

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منصب ماميتش في الهلال بخطر

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تلقت جماهير الهلال السعودي صدمة جديدة، بعد خسارة لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أمام النجم الساحلي التونسي بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" بإماراة العين الإماراتية، حيث قدم النجم أداءًا رائعًا في اللقاء واستحق التتويج.

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وانتشرت مطالب كثيرة جماهير الهلال السعودي، بإقالة الكراوتي زوران ماميتش المدير الفني للزعيم عقب خسارة لقب البطولة العربية واهتزاز الأداء.

ونرصد لكم أبرز ردود الأفعال من جماهير الهلال حول مطالب إقالة ماميتش من منصبه..

ودشنت الجماهير هاشتاج "#اقاله_زوران_مهر_الدوري" وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي:

 ودشنت الجماهير هاشتاج "#اقاله_زوران_مطلب" وجاءت التعليقات على النحو التالي:

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