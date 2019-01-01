مطالب برحيل ماميتش - ردود أفعال قوية من جماهير الهلال ضد الكرواتي

منصب ماميتش في الهلال بخطر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تلقت جماهير الهلال السعودي صدمة جديدة، بعد خسارة لقب كأس زايد للأندية العربية الأبطال، أمام النجم الساحلي التونسي بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

وأقيمت المباراة بين الفريقين على ملعب "هزاع بن زايد" بإماراة العين الإماراتية، حيث قدم النجم أداءًا رائعًا في اللقاء واستحق التتويج.

وانتشرت مطالب كثيرة جماهير الهلال السعودي، بإقالة الكراوتي زوران ماميتش المدير الفني للزعيم عقب خسارة لقب البطولة العربية واهتزاز الأداء.

ونرصد لكم أبرز ردود الأفعال من جماهير الهلال حول مطالب إقالة ماميتش من منصبه..

ودشنت الجماهير هاشتاج "#اقاله_زوران_مهر_الدوري" وجاءت بعض التعليقات على النحو التالي:

مدرب ماقدم مايشفع له اتمنى من الصوت المؤثر المطالبه في ذلك وعدم قول ادعموا الفريق لابعد اقالته #إقالة_زوران_مهر_الدوري — عبدالله المطيري✨ (@abdullh_ksa305) April 18, 2019

ادواردو +زوران

ليس لديهم شيء ليقدموه للهلال

وجبت اقالتهم وجودهم في الهلال اصبح خساره#اقاله_زوران_مهر_الدوري — عبدالمحسن عبدالله الصرامي (@moooo18) April 18, 2019

الهلال مع زوران خسر المعركه وخسر الحرب #اقاله_زوران_مهر_الدوري — بدر..الحربى🇫🇷🇸🇦 (@bndar1234031) April 18, 2019

لاتقولي إصابات وضغط وغيرها

هذا الهلال وهذا قدره أنه يلعب وينافس على كل الجبهات ف أنتَ عليك تجيب لي مدرب صاحب فكر عالي يتعامل صح مع هالأمور مَ تجيب لي زوران يلعب كل مره بشكل وكل شوط بخطه وكأنه يتعلم علينا@m_bin_faisal

#اقاله_زوران_مهر_الدوري — نوره النّجِم🇸🇦. (@li_l67) April 18, 2019

#اقاله_زوران_مهر_الدوري نطالب برجعة جيسوس — طلال وكثر الله خيرك (@talalalzafer) April 18, 2019

#اقاله_زوران_مهر_الدوري اين الهلال واين المتعه واين الهيبة واين خوف الخصوم منه كلها طارت مع زوران الحب الله لايوفيقه زوران برا الهلال اكبر منك #إقالة_زوران_مطلب — فهد العلياني💞💙 (@ND4L59l5vL16VNx) April 18, 2019

ودشنت الجماهير هاشتاج "#اقاله_زوران_مطلب" وجاءت التعليقات على النحو التالي:

تكفون زوران لا يرجع معاكم#اقالة_زوران_مطلب — 💙هلالي💙 (@rayyan65110901) April 18, 2019

زوران ومحمد بن فيصل حطموا جهد كبير قام به سامي وجيسوس ..



#إقالة_زوران_مطلب pic.twitter.com/dnv7eRIyGO — إبراﮩيم  (@heem_7r70) April 18, 2019

#إقالة_زوران_مطلب

اداره الهلال تشجعو وطيرو المدرب تعبنا 👎👎👎👎👎👎👎👎👎 — ملاذ الروح🔰 (@alazrg_almoj) April 18, 2019

#إقالة_زوران_مطلب



زوران ومحمد بن فيصل ارجوكم ارحلوا عن النادي كفاكم عبثا ارحلوا — the 🏹hunter⚽💙 (@mazeneyo) April 18, 2019