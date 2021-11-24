مطالبة بمحاكمة حمد الله شرعيًا لما بدر منه ضد النصر

طالب سعد آل مغني، العضو الذهبي السابق بنادي النصر، بضرورة محاكمة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم العالمي السابق، بسبب ما بدر منه تجاه إدارة ناديه مؤخرًا.

نادي النصر أعلن مساء الثلاثاء عن فسخ تعاقده مع عبد الرزاق حمد الله، لأسباب قانونية، ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي، ولكن كشفت التقارير الصحفية عن كواليسها النارية. اقرأ التفاصيل

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آل مغني كتب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يؤكد خلالها على أن فسخ عقد عبد الرزاق حمد الله مع النصر لا يكفي، بل يجب تقديم شكوى ضده ومحاكمته شرعيًا.

وجاء نص التغريدة كالآني: "فسخ عقد حمد الله لوحده لا يكفي، يجب تقديم شكوى عليه وإحالتها للجهات المختصة، ومحاكمته شرعًا، والله ما أذكر غردت وحذرت من شيء إلا ويحصل، دائمًا وأبدًا أقف شامخًا، ومن كان يدافع عن حمد الله هذا دور الجماهير تتفاهم معه".

جاء ذلك بعدما أكدت التقارير الصحفية على أن حمد الله قام بأفعال غير جيدة بالمرة، عن طريق إرسال رسائل تهديدية بها ألفاظ نابية إلى مسؤول بنادي النصر.

حمد الله طلب من إدارة النصر السماح له بالرحيل، مهددًا بإحداث مشاكل داخل الفريق، وفعل أشياء لا يمكن تخيلها، وذلك في ظل عدم رغبته في الاستمرار مع العالمي.