مطالبة بإيقاف حكام مباراة الأهلي والقادسية بسبب "العويس"

أصداء واسعة بسبب واقعة العويس في مواجهة الأهلي والقادسية

تسببت واقعة محمد العويس حارس مرمى الأهلي في مواجهة القادسية، ضمن الجولة الـ12 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، أصداء واسعة خاصًة بعد إيقاف حارس الراقي من قبل لجنة الانضباط.

وتعرض العويس للإيقاف مباراتين بسبب صعوده إلى مقصورة ملعب مواجهة الأهلي والقادسية واشتبك لفظيًا مع بعض المسؤولين في نادي القادسية.

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وهاجم الناقد الرياضي السعودي محمد العنزي، القرار بأنه غير مكتمل، وطالب بإيقاف الحكام ومراقب المباراة أيضًا بسبب تركهم الأمور تصل لهذا الحد.

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وقال العنزي في تصريحات عبر برنامج "الدوري مع وليد": "تمت معاقبة الطرفين في أزمة الأهلي والقادسية، وهم محمد العويس والمسؤولين في القادسية".

وأضاف: "الحكام ومراقب المباراتين أين عقوبتهم، لأنهم لم يوفروا الحماية الكاملة للاعبين داخل الملعب، لم يوفروا الحماية الجيدة للحارس محمد العويس".

واختتم العنزي تصريحاته قائلًا: "لم يتعاملوا بشكل جيد مع الحادثة حتى وصلت المشادات إلى ذروتها، من يعاقبهم؟ فلابد توقيع عقوبات على الحكام ومراقبين المباراة ".

ويغيب العويس عن مواجهة الأهلي والهلال ضمن الجولة الـ13 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الجمعة على ملعب "الجوهرة المشعة".