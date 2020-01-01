مطالبات جماهيرية بإزالة معلم تاريخي في بلجيكا واستبداله بتمثال لنجم توتنهام

ماهي حقيقة تمثال نجم توتنهام بدلًا من تمثال الملك ليوبولد في بلجيكا؟

تحدث نجوم توتنهام توبي ألديرفيرلد عن ضرورة قراءة التاريخ والتعلم من الدروس التي تقدمها صفحاته والعبر التي تملأها.

وجاء ذلك بعدما قام البعض بالتوقيع على استمارة تطالب بإقامة تمثال لنجم توتنهام بدلًا من تمثال الملك ليوبولد في بلجيكا.

وقام النجم البلجيكي بالرد علىالحديث حول أنه يستحق تمثالًا بدلًا من ليوبولد، الأمر الذي ظنه مزحة ثم تفاجأ بأنه ليس كذلك.

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وقدمت بعض الجماهير التماسًا طالبوا فيه بإزالة تمثال الملك ليوبولد الثاني في مدينة أنتويرب البلجيكية والتي تعد مسقط رأس مدافع السبيرز.

وامتدت فترة حكم ليوبولد لبلجيكا بين العام 1865 وحتى عام 1909، ثم انتهت حياته في الوقت الذي شغل فيه منصب الحاكمام في الكونغو.

وحول ذلك قال ألديرفيرلد إنه ظن في البداية أن الأمر مجرد مزحة، مؤكدًا على احترامه للتاريخ والرموز وضرورة القراءة عنها ومعرفة تاريخها.

وأضاف: "في البداية ظننت الأمر مجرد مزحة، ولكنني رأيت أنه تحول إلى التماس يوقع عليه المئات، علمت أنهم تجاوزوا الألف شخص، ولكنني متأكد من كون أغلبهم أصدقائي"

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يذكر أن ألديرفيرلد كان قريبًا من الرحيل عن صفوف توتنهام خلال الفترة الماضية التي وصلته فيها العديد من العروض واختلف فيها مع المدرب السابق للسبيرز ماوريسيو بوتشيتينو.