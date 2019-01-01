بين فرق دور الـ16 - مصر وضعها مقلق وفقًا للأرقام

الأرقام تؤكد صحة الانتقادات التي وجهت لأداء الفراعنة، وإن كانت النتائج لها رأيًا آخر

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

دقائق قليلة تفصل المنتخب المصري عن خوض مباراة مصيرية أمام جنوب أفريقيا، في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا مصر 2019.

الفراعنة تأهلوا لدور الـ16 كأول مجموعتهم بالعلامة الكاملة بعد التغلب على زيمبابوي والكونغو وأوغندا.

بينما صعد البافانا بافانا كثالث المجموعة الثالثة بثلاث نقاط بفوز وحيد وهزيمتين من مجموعة ضمت المغرب وكوت ديفوار وناميبيا.

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واستعرضت قناة "بي إن سبورتس" تقريرًا يوضح وضع مصر بين الفرق التي تأهلت إلى دور الـ16، حيث جاءت في المركز الـ13 من ناحية التسديدات بـ32 تسديدة، وفي المركز الثاني من حيث التسديد على المرمى بـ16 تسديدة.

أما عن التسديدات على مرماه فكان عشر ليحل الفراعنة في المركز الثالث، ويتراجعون للمركز الـ14 في المراوغات الناجحة بـ21 مراوغة.

بينما تأتي في المركز الـ14 وفقًا للفوز في الصراعات الثنائية 151، أما نسبة الاستواحذ فوصلت إلى 54% لتأتي في المركز السابع بين المنتخبات، وأخيرًا التمريرات الناجحة في منتصف ملعب المنافس كانت 437 تمريرة في المركز التاسع.

يذكر أن الفائز من بين الفراعنة والبافانا بافانا يلاقي نيجيريا في دور ربع النهائي، والتي تغلبت على الكاميرون بثلاثية مقابل هدفين.