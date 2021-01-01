مصير ميسي والتعرف على بيدري .. وثائقي يكشف اللحظات الأولى لكومان في كامب نو

في مقطع جديد من فيلم وثائقي خاص به، كلمات كومان توثق أول لحظاته في برشلونة!

يصدر رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة فيلمًا وثائقيًا جديدًا حول مسيرته يوم الأربعاء المقبل تحت عنوان "فورسا كومان".

الفيلم صدر منه عدة لقطات أظهرت اللحظات الأولى للمدير الفني في ملعب كامب نو بالصيف الماضي، وهي الأوقات التي كانت في غاية الصعوبة على برشلونة في ظل طلب ميسي الرحيل وعدم الاستقرار الفني والإداري.

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وقال كومان خلال تلك المقاطع: "هناك ذلك اللاعب اسمه بيدري، وقعوا معه من لاس بالماس، يقولون إنه لاودروب الجديد أو إنييستا الجديد، لا أعلم لم أتعرف عليه بعد".

وأضاف: "أريد أن أستمر مع ليونيل ميسي، أريد منه أن يكمل في برشلونة، لكن عليه أن يقرر إذا ما كان سيستمر بوجود أفكارنا".

وأكمل: "هو لاعب عملاق، أشكر الرب على وجوده، في مباراة بيتيس صنع الفارق وكان ذلك واضحًا، بمجرد دخوله الفريق تحول وأصبح أفضل، والمنافس أصبح يخشى برشلونة".

وأردف عن ترك هولندا وتدريب برشلونة: "لدي قناعة أن الأمور تحدث بترتيب من الأعلى، أنا على الدرب الذي أردته دائمًا".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة وبمباراة أقل من ريال مدريد الثاني.