مصير فاران في الأفق .. أسينسيو ينتظر مفاوضات مستقبله مع ريال مدريد

يوشك نادي ريال مدريد الإسباني على الدخول في مفاوضات مع لاعبه ماركو أسينسيو، وهي المفاوضات التي ستكون حاسمة في مستقبل اللاعب مع النادي الملكي.

ورغم أن العلاقة بين الطرفين متقلبة وتشهد حالة من الشد والجذب، إلا أن جولة المحادثات الحاسمة بين ريال مدريد وأسينسيو لم تبدأ بعد.

ويبدو أن ريال مدريد يريد الانتهاء من عدد من الأمور التنفيذية، والتخطيط للموسم المقبل، خاصة مع دخول الموسم الحالي للمنعطف الأخير.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد اتفق مع وكيل اللاعب على اللقاء قريبًا دون تحديد تاريخ، لكن المرجح أن يكون خلال شهر أبريل المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية أسينسيو حاليًا هي الاستمرار مع ريال مدريد، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2023.

ويدرك ريال مدريد أن موقف أسينسيو التفاوضي جيد للغاية، لأنه إذا لم يوقع على عقد جديد قريبًا، سيكون قادرًا على الخروج بالمجان في يونيو 2023.

الفكرة الواضحة في ريال مدريد حاليًا هي عدم القيام بأي شيء مجنون، والتعامل بحذر مع العوامل الاقتصادية، بعد أن أصبح ذلك مبدأ النادي الملكي منذ الدخول في وضع مالي معقد بسبب جائحة فيروس كورونا.

حالة أسينسيو قد تكون نسخة طبق الأصل من حالة الفرنسي رافاييل فاران مدافع الفريق السابق، الذي رحل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي.

وإذا لم يكن أسينسيو واضحًا بشأن رغبته في الاستمرار، كما فعل فاران، فإن ريال مدريد سيظهر استعدادًا للتوصل إلى اتفاق لرحيله يجعل جميع الأطراف تشعر بالرضا.

ومن المتوقع أن يكون هناك عدد من الأندية المهتمة بالحصول على أسينسيو، مثل توتنهام الإنجليزي وميلان الإيطالي.

كما ظهر خلال الفترة الماضية أندية أخرى تختبر فكرة التعاقد مع أسينسيو، لكن سيكون عليها التعامل أولًا مع ريال مدريد.

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