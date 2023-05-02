مصير فاتي على المحك .. مينديش في اجتماع حاسم مع إدارة برشلونة!

ملفات عديدة سيناقشها وكيل اللاعبين البرتغالي

يتواجد وكيل اللاعبين جورج مينديش في مدينة برشلونة، من أجل مناقشة بعض القضايا الحاسمة التي تخص مستقبل بعض اللاعبين بالفريق الكتالوني.

الوكيل البرتغالي قرر زيارة برشلونة والجلوس مع ماتيو أليماني مدير شؤون الكرة بالنادي والرئيس جوان لابورتا، للحديث عن فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صحيفة "as" الإسبانية أشارت إلى أن القضية الأهم التي سيناقشها مينديش مع إدارة برشلونة هي مستقبل أنسو فاتي وسط أنباء رحيله ووصول عرضًا بقيمة 70 مليون يورو من أحد أندية الدوري الإنجليزي لضمه.

وأوضحت أن الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو بقاء اللاعب لمدة موسم آخر قبل الرحيل في موسم 2023/2024 في صفقة قد تحل المشاكل المالية التي يمر بها النادي.

وسيناقش مينديش كذلك مستقبل الظهير الشاب أليخاندرو بالدي الذي ينتظر تمديد وتحسين عقده الذي ينتهي في عام 2024، بالإضافة للعقد الاحترافي الأول للاعب الشاب لامين يامال الذي سيبلغ من العمر 16 سنة في 13 يوليو القادم.

وسينظر كذلك مينديش إلى مستقبل نيكو جونزاليس المعار إلى صفوف فالنسيا، وعبد الصمد الزلزولي الذي يتألق خلال فترة إعارته في أوساسونا، بالإضافة للحارس إيناكي بينيا الذي اقترب من مغادرة كامب نو.