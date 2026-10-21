"بنسبة 90% هذا هو مصير صفقات النصر الشتوية!".. الكشف عن تطورات جديدة في أزمة الرقابة المالية

يبدو أن أزمة عملاق الرياض النصر مع "الرقابة المالية"، ستستمر لفترة طويلة؛ عكس بعض التوقعات المنتشرة، في الساعات الماضية.
النصر يخضع لـ"رقابة مالية مشددة"، بسبب ديونه الضخمة؛ الأمر الذي يمنعه من إجراء تعاقدات كبيرة، أو تسجيل صفقات جديدة.
وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل مساء اليوم الأربعاء، استمرار أزمة "الرقابة المالية" التي يخضع لها النصر؛ حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على الأقل.
وكشف المريسل في تصريحات مع برنامج "صحف"، عن أن النصر لن يستطيع تسجيل صفقات جديدة، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".
وأضاف: "بنسبة 90%.. النصر لن يستطيع ضم صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي، وسيكمل الموسم الرياضي الحالي بنفس الأسماء".
وشدد المريسل على أنه لا يعلم ماذا سيحدث في الصيف القادم؛ حيث كل شيء وارد في أزمة النصر و"الرقابة المالية"، سواء بحلها أو استمرارها.
أملك خبرة صحفية تمتد لأكثر من 15 سنة، حيث بدأت حياتي المهنية بتغطية الأحداث السياسية بكل تفاصيلها، وإجراء لقاءات مع عددٍ كبير من المسؤولين والخبراء المختصين.
ولأنني أعشق الرياضة بصفةٍ عامة وكرة القدم تحديدًا، قررت دخول هذا العالم والتخصص فيه؛ مستفيدًا من الخبرات التحليلية التي اكتسبتها، على مدار سنوات عملي في مجال الصحافة.
وتدرجت في الصحافة الرياضية عبر عديد المحطات، حتى وصلت إلى موقع "GOAL"؛ والذي لا يقتصر عملي فيه على السرد الإخباري فقط، بل المشاركة في كتابة المقالات التحليلية والتقارير والقصص غير التقليدية.
كما ساهمت بعد دخول هذا المجال، في تغطية العديد من الأحداث الرياضية المهمة؛ مثل كأس العالم والأولمبياد، إلى جانب بطولات أوروبا وإفريقيا وآسيا المختلفة.
لكن.. تظل الكرة السعودية والعربية، بكل جوانبها من أرقام وإحصائيات وكواليس خاصة بالأندية واللاعبين المحليين والمحترفين؛ هي مجال تخصصي الأساسي.
أما قصتي الشخصية مع كرة القدم انطلقت في مونديال 1998؛ حيث أتذكر عندما وقعت وقتها في حب منتخب البرازيل بقيادة الظاهرة رونالدو، رغم النهاية المأساوية بخسارة النهائي.
بعدها.. بدأت رحلة متابعة الأندية والمنتخبات المختلفة؛ إلا أن جيل برشلونة الذهبي بقيادة الساحر رونالدينيو ثم الأسطورة ليونيل ميسي، خطف أنظاري بشدة.
لذلك.. يبقي هدف ميسي الأول مع برشلونة في شباك ألباسيتي عام 2005، بتمريرة سحرية من رونالدينيو بالذات، اللحظة الخالدة في ذاكرتي؛ حيث رأيت وقتها أن هُناك أسطورة، يسلم الراية إلى أخرى.
وفي النهاية يُمكن تلخيص تشكيلتي المفضلة في عالم كرة القدم؛ على النحو التالي: "بوفون، روبرتو كارلوس - مالديني - بيكنباور - داني ألفيش، إنييستا - بيرلو، رونالدينيو - مارادونا - ميسي، الظاهرة رونالدو".