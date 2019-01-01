مصير دي فرانشيسكو قريب من مونشي في روما

روما ومستقبل مجهول

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي، الإسباني مونشي، من اللحاق بالمدير الفني إيزيبيو دي فرانشيسكو، وترك منصبه في روما الإيطالي.

وأعلن روما رحيل المدير الفني عقب الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو بمجموع اللقاءين بنتيجة 4-3.

وسيكون الإيطالي، كلاوديو رانييري، خليفة دي فرانشيسكو فيما تبقى من الموسم الجاري، حسب بعض التقارير.

وكان مونشي من أشد الداعمين لبقاء دي فرانشيسكو على رأس إدارة الفريق الفنية، ليدخل في مناوشات مع رئيس النادي.

ويعد المدير الرياضي السابق لإشبيلية، قريبًا من تولي منصب المدير الرياضي في أرسنال الإنجليزي، والذي يسعى للحصول على خدماته.

كما دخل في ناقش حاد مع جماهير روما عقب عودته من البرتغال، ليقدم اعتذاره عن ما بدر منه.

ولم يظهر الإسباني في أي حوار مع وسائل الإعلام عقب لقاء الأربعاء، ليتولي أسطورة النادي فرانشيسكو توتي الأمر.