مصطفى يونس: لم أقصد بتصريح الساعات الخطيب ومجلس الأهلي

نجم القلعة الحمراء يؤكد أن القمة 118 لن تحسم بطل الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد مصطفى يونس؛ نجم الأهلي المصري الأسبق، أنه لم يقصد إهانة مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، بتصريح الساعات، موضحًا أن هناك الكثيرون حصلوا على هدايا من تركي آل الشيخ؛ مالك بيراميدز.

نجم الأحمر الأسبق كان قد أثار الجدل حول تصريحه، الذي قال به أنه لم يحصل على ساعات مثل البعض، حيث ربطه البعض بأنه يهاجم مجلس الخطيب، لكنه ينفي ذلك.

وقال يونس، خلال تصريحاته لإذاعة "الشباب والرياضة": "علاقتي بالخطيب جيدة ونتواصل باستمرار، ولم أكن أقصده هو بتصريح الساعات، لأن هناك من حصل على 40 ساعة بل أنه لا يوجد أحد لم يأخذ هدايا من آل الشيخ".

وأضاف: "ونحن لاعبون كذلك حصلنا على هدايا من عدة أمراء، هذا وارد في كرة القدم، وأؤكد أنني لم أقصد الأهلي، الجميع به أحبابي وزملائي، وكل الحب والتقدير للأهلي ومجلس وجمهور، لأنني واحد منهم".

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مصطفى يونس اختتم: "كنت أقصد أنني لا أحتاج إلى مجاملة أحد، لأنني لم أحصل على أي هدايا، ومن الأساس لم أقابل تركي آل الشيخ من قبل، لكنه محب لمصر وعلينا تقديره".

وانتقل نجم الأهلي الأسبق للحديث عن انتهاء لقاء القمة 117 بالتعادل: "الدوري لا يزال في الملعب، والجولات المقبلة ستشهد عديد المفاجآت، وهي ما سيحسم بطل الموسم، وليس القمة 118، الأهلي دائمًا له هدف والزمالك يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، لذلك المنافسة شرسة".

يذكر أن لقاء القمة بين الأحمر والأبيض أقيم بالأمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز، وانتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وبقي الزمالك على صدارة جدول الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب الوصافة.