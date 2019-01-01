مصطفى ملائكة: المعسكرات الدولية الكثيرة زادت من خبرة اللاعب السعودي

مصطفى ملائكة يتواجد في قائمة الأخضر لخوض معسكر مارس الودي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد مصطفى ملائكة، حارس مرمى المنتخب السعودي، أن لاعبي الأخضر هدفهم هو تحقيق النتائج الإيجابية، والحصول على أكبر استفادة من المعسكر الودي الجاري.

ويقيم المنتخب السعودي، معسكراً ودياً في مدينتي الرياض وأبو ظبي، خلال فترة التوقف الدولي الحالية ويستمر حتى يوم 26 مارس.

وقال ملائكة: "هدفنا في المعسكر هو تحقيق نتائج إيجابية ترضي تطلعات الجماهير، خاصة أننا نمتلك الإمكانيات لتحقيق هذا ولدينا الطموح اللازم".

وواصل: "سنعمل على إنجاز الأهداف المرسومة التي تم وضعها من أجل هذا المعسكر، البعض أصبح لديه خبرة دولية كبيرة بسبب الاحتكاك المستمر في المعسكرات".

ميدو بات قريبا من الإقالة عن تدريب #الوحدة⁦🗞️⁩ pic.twitter.com/gQmy8nSd3I — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 18, 2019

وأتم تصريحاته قائلاً: "هذا يساعد أي لاعب على تمثيل منتخب بلاده بشكل رائع".

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي، سيلعب مباراتين وديتين خلال المعسكر الأولى أمام الإمارات يوم 21 مارس، والأخرى أمام غينيا الاستوائية في 25 من الشهر ذاته.