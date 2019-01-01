مصطفى ملائكة: الفيصلي كان الأقرب للفوز على الهلال

حارس الفيصلي يرى أن فريقه كان الأقرب للفوز على الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مصطفى ملائكة، حارس مرمى فريق نادي الفيصلي، على أن فريقه كان الأقرب من الفوز على الهلال، في المباراة التي جمعت بينهما بالدوري السعودي.

الهلال حقق الفوز على الفيصلي بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة 22 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ووجه ملائكة التهنئة للهلال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، حيث قال: "مبروك للهلال، وكان تركيزنا لآخر دقيقة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

غاب جوميز عن التسجيل في مرمى الفيصلي في الذهاب والإياب 👀

ولكن سيبا متواجد ويصنع الفارق 👌



(@SPL :📸) pic.twitter.com/tGMA2jgEPI — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 1, 2019

وواصل: "فريق الهلال كبيرًا، ولكن أتيحت لنا العديد من الفرص للتسجيل، وكنا الأقرب لتحقيق الفوز".

واختتم ملائكة تصريحاته، مشددًا على أن فريقه يسعى للحصول على مركز متقدم في الدوري السعودي، حيث قال: "لدينا الفرصة للحصول على مركز من الرابع إلى السابع".

الفيصلي يحتل المركز الثامن برصيد 30 نقطة، ويسعى للحصول على أكبر كم من النقاط للوصول للمراكز الأولى.