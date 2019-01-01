مصطفى محمد يدخل بهدفه قائمة أسرع الأهداف بالدوري المصري

لاعب طلائع الجيش سجل هدفًا في حرس الحدود

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

نجح مصطفى محمد، مهاجم فريق طلائع الجيش، في تسجيل هدفًا لفريقه في مرمى حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.

طلائع الجيش يواجه حرس الحدود، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الممتاز، عصر اليوم الأثنين.

هدف مصطفى محمد جاء في الثانية 34 من بداية المباراة، ليدخل ضمن قائمة أسرع 10 أهداف في الدوري الممتاز.

سعد سعد يحيا سعد.. سعد سعد وش السعد 💪

قلب دفاع الأهلي النابض ومنتخب مصر كمّل 30 سنة 💫



كل سنة وأنت طيب يا سعد 🎂 pic.twitter.com/RcpLyk2KZI — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

الهدف جاء بعد عرضية من عاصم صلاح الذي مررها له، ليسددها مصطفى محمد في المرمى بسهولة.

مصطفى محمد انتقل لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك مصطفى محمد مع منتخب مصر خلال المعسكر الأخير، خلال مباراتي النيجر ونيجيريا.