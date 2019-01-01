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الدوري المصري الممتاز

مصطفى محمد يدخل بهدفه قائمة أسرع الأهداف بالدوري المصري

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مصطفى محمد
لاعب طلائع الجيش سجل هدفًا في حرس الحدود
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

نجح مصطفى محمد، مهاجم فريق طلائع الجيش، في تسجيل هدفًا لفريقه في مرمى حرس الحدود، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم.

طلائع الجيش يواجه حرس الحدود، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري الممتاز، عصر اليوم الأثنين.

هدف مصطفى محمد جاء في الثانية 34 من بداية المباراة، ليدخل ضمن قائمة أسرع 10 أهداف في الدوري الممتاز.

الهدف جاء بعد عرضية من عاصم صلاح الذي مررها له، ليسددها مصطفى محمد في المرمى بسهولة.

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مصطفى محمد انتقل لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك مصطفى محمد مع منتخب مصر خلال المعسكر الأخير، خلال مباراتي النيجر ونيجيريا.

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