مصطفى محمد: فيرمينيو يساعد صلاح وماني للتسجيل ومصر على قلب رجل واحد

مهاجم منتخب مصر يتحدث عن العنصر الهجومي بالفراعنة

أكد مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر الأوليمبي، على أن الفراعنة يمتلكون مجموعة من المهاجمين المميزين، أمثال أحمد ياسر ريان وصلاح محسن، بالإضافة إلى ناصر منسي.

منتخب مصر سيواجه نظيره الغاني، مساء يوم الإثنين، بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة الأولى، ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة في مصر حاليًا.

مصطفى قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة غانا: "منتخب مصر على قلب رجل واحد، ولا يوجد نجم، لأن الجميع يساعد بعضه البعض".

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مهاجم الفراعنة تابع: "لو ظهرت بمستوى مميز، فهذا يرجع لجميع أفراد الفريق، وأشكرهم وأهدي لهم جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ومالي".

وأردف: "قد أساعد في فتح الثغرات لزملائي بالدفاع، ونرى ذلك في البرازيلي فيرمينيو مهاجم ليفربول، حيث لا يسجل كثيرًا، ولكنه يساعد محمد صلاح وساديو ماني على التسجيل".

مصطفى محمد سجل هدف فوز مصر على مالي في الجولة الأولى، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، والتي تسلمها عقب انتهاء اللقاء.