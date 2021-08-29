مصطفى محمد بديلًا .. جلطة سراي يخضع لريمونتادا قاسم باشا ويكتفي بالتعادل

العملاق التركي كان متقدمًا 2-0

خضع جلطة سراي لريمونتادا قاسم باشا واكتفى بالتعادل معه 2-2 بعدما كان متقدمًا بهدفين نظيفين ضمن الجولة الثالثة من الدوري التركي، وقد شارك المهاجم المصري مصطفى محمد خلال الشوط الثاني من اللقاء.

المدير الفني لجلطة سراي اختار إبقاء المهاجم المعار من الزمالك على مقاعد البدلاء والبدء بمبايي دياني وكريم أوغلو وباريس يلماز في الهجوم، وقد نجح ألكسندرو سيكالداو في إحراز الهدف الأول على ملعب رجب طيب أردوجان عند الدقيقة الـ32.

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ولم تكد تمض 6 دقائق إلا وعزز الضيوف تقدمهم بالهدف الثاني وسجله كريم أوغلو، لكن نيكولاي يورجنسن رفض أن ينتهي الشوط الأول دون تقليص النتيجة، إذ سجل الهدف الأول لأصحاب الملعب.

دفع تريم بمصطفى محمد بدلًا من دياني، لكن جلطة سراي استقبل الهدف الثاني من قاسم باشا وأحرزه أوموت بوزوك عند الدقيقة الـ66 ليُعيد اللقاء إلى نقطة الصفر من جديد.

حاول الفريقان في الوقت المتبقي الوصول لهدف الفوز والثلاث نقاط لكن لم يستطع أي منهما فعل ذلك لينتهي اللقاء بالتعادل الذي رفع رصيد جلطة سراي إلى 7 نقاط فيما تحرك رصيد قاسم باشا للنقطة الخامسة.