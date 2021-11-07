مصطفى محمد أمام قرا جمرك .. قنبلة أرقام إيجابية تنفجر في وجه تريم

من جديد .. أحرج مصطفى محمد مهاجم جلطة سراي مدربه فاتح تريم حين أهدى له نقطة التعادل الثمينة بإحراز هدف قاتل عند الدقيقة الـ88 من مواجهة فاتح قرا جمرك في الأسبوع الـ12 من الدوري التركي.

المدرب المخضرم أبقى مجددًا المهاجم المعار من الزمالك على دكة البدلاء، ولكن رد مصطفى كان مزلزلًا بإلقاء قنبلة من الأرقام الإيجابية في وجه تريم بجانب هدف التعادل الثمين.

صاحب الـ24 عامًا لعب 27 دقيقة فقط في المباراة، وقد سنحت له فرصتين محققتين للتسجيل استغل واحدة منهما سجل منها هدف جلطة سراي الوحيد في اللقاء الذي أهدى لهم نقطة التعادل.

إجمالي محاولات مصطفى للتسديد كانت 6، تصدى الدفاع لاثنتين ومنع وصولهما للمرمى، فيما كانت منهم 3 على المرمى وواحدة خارجه.

اللاعب المصري مرر 3 تمريرات في نصف ملعب الخصم واحدة منهم كانت صحيحة، فيما بلغ عدد تمريراته الإجمالية 5 تمريرhj بنسبة نجاح 60%، وقد لمس الكرة داخل منطقة جزاء قرا جمرك 8 مرات.

الرقم المميز والذي تحدث عنه الكثير من عشاق جلطة سراي سابقًا هو حسم مصطفى محمد جميع المواجهات الرأسية لصالحه، وكان عددها 4.

الرقم الأخير خاص بالأهداف المتوقعة من جانب مصطفى محمد في المباراة وكان 1.33، وقد سجل هدفًا بالفعل.

هدف مصطفى محمد هو الرابع له مع جلطة سراي في الدوري التركي هذا الموسم، الأهداف المتوقعة من جانبه كانت 4.79 فيما الأهداف المتوقعة من جانبه بناءً على التسديدات على المرمى كان 4.14، مما يعطي انطباعًا قويًا أن اللاعب يُسجل جل فرصه ويُجيد التمركز والتسديد واختيار القرار المناسب عند امتلاك الكرة.

مصطفى محمد فعل ما عليه وألقى الكرة في ملعب فاتح تريم الآن، تُرى هل سيُعيده للتشكيل الأساسي المباراة القادمة أم يُواصل عناده ووضعه على مقاعد البدلاء لصالح مهاجمين يبدو واضحًا أنهم أقل منه؟