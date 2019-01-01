مصطفى فتحي يخضع لعملية في الركبة.. وتحديد مدة غيابه

صدمة جديدة لجماهير الزمالك بسبب مصطفى فتحي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابة مصطفى فتحي جناح الفريق الأبيض ومدة غيابه.

وكان فتحي قد سافر إلى العاصمة الألمانية ميونيخ، للوقوف على سبب الإصابة والخضوع للعلاج خلال الفترة الماضية بعد غيابه عن الفريق.

ووفقًا لحديث أمير مرتضى منصور، قال إن مصطفى فتحي أجرى عملية تثقيب وتهذيب بالمنظار الجراحي للركبة، في السطح المفصلي لركبته.

وأضاف: "غياب مصطفى فتحي سيغيب لفترة تتراوح بين 6 أسابيع حتى 12 أسبوع، ولم يعاني من أي إصابة في أربطة الركبة أو الغضاريف".

وكان الزمالك قد افتقد مصطفى فتحي خلال المباريات الماضية حيث تواجد في بعض اللقاءات في بداية الموسم وقدم مستوى طيب للغاية جعل جروس يعتمد عليه أساسيًا قبل التعرض لإصابة أخرى.

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ويعود اللاعب من ألمانيا غدًا الجمعة، مصاحبًا طبيب الفريق محمد أسامة للخضوع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة وتحديد مدة الغياب بدقة.