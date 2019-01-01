مصطفى فتحي برفقة فيريرا وتشافي أثناء فترة التأهيل

مصطفى فتحي يخضع للتأهيل في أكاديمية إسباير القطرية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

ظهر مصطفى فتحي، جناح نادي الزمالك برفقة البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق والحالي للسد القطري.

ويخضع مصطفى فتحي لفترة تأهيل في أكاديمية سباير في قطر بعد الإصابة الذي تعرض لها على مستوى الركبة حيث يرغب في العودة للمشاركة مع الزمالك.

ونشر المعلق المصري أحمد الطيب، صورًا لمصطفى فتحي برفقة المدرب البرتغالي والإسباني تشافي هيرنانديز لاعب السد الحالي وبرشلونة السابق.

مصطفى فتحي يستعد للعودة للزمالك عقب انتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر منتصف العام الجاري.

وكان مصطفى فتحي قد تواجد ضمن التشكيل الأساسي خلال الفترة الذي تواجد بها فيريرا على رأس القيادة الفنية للزمالك وقتها.