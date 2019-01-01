مصطفى فتحي: احترم الأهلي ولكنني لن انضم له.. أعشق الزمالك وجماهيره

مصطفى فتحي ينفي ما تردد حول رغبته بالانتقال إلى الأهلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث مصطفى فتحي جناح نادي الزمالك، عن حقيقة ما تردد باقترابه من الانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مصطفى فتحي قد أجرى عملية مؤخرًا في الركبة بسبب الإصابة الذي تعرض لها، ويخوض برنامج تأهيلي من أجل العودة للزمالك مرة أخرى.

وقال فتحي في تصريحات تلفزيونية: "احترم الأهلي ، ولكن من الصعب أن ألعب له، لأنني مرتبط بالزمالك وجماهيره بشده ولن أستطيع أن أفعل هذا".

وأضاف: "سأعود إلى ألمانيا لإجراء أشعة على الركبة للاطمئنان على نتيجة العملية، وبعدها أخوض برنامج تأهيلي قد يستمر لـ6 أسابيع".

واختتم مصطفى فتحي تصريحاته قائلًا: "سأحاول التواجد مع الزمالك قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر".

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 55 نقطة ويأتي الأهلي ثانيًا برصيد 53 نقطة، وبيراميد في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.