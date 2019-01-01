مصطفى حجي: حققنا الهدف المنشود أمام ناميبيا

مدرب المغرب يتحدث عن الفوز على ناميبيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد مصطفى حجي، مساعد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب المغرب، على أنه تم تحقيق الهدف المنشود من مباراة ناميبيا، وهو الفوز بالثلاث نقاط.

منتخب المغرب حقق الفوز على نظيره ناميبيا بهدف دون رد، في الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة بكأس أمم إفريقيا.

مصطفى حجي قال خلال تصريحات صحفية عقب المباراة: "المباريات الأولى دائمًا ما تكون صعبة، ولا ينتظر فيها أداء ولا طريقة لعب".

الجماهير المغربية التي تواجدت في ستاد السلام قامت بالهتاف لأبو تريكة في الدقيقة 22 من مباراتهم أمام ناميبيا🗣@trikaofficial الماجيكو حبيب الكل😍 pic.twitter.com/SFORX154KT — جول مصر (@goaleg) June 23, 2019

مساعد المدرب تابع: "لا يهم الطريقة ولكن الأهم هو النتيجة، وهذه المباراة ستمنحنا ثقة في مواجهة كوت ديفوار".

واختتم حجي تصريحاته متحدثًا عن كوت ديفوار حيث قال: "هو المنافس المختلف، وسنقابله في سياق آخر، بهدف تأمين الصعود إلى الدور الثاني".

منتخب المغرب يعتلي صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على ناميبيا بهدف دون رد، في انتظار نتيجة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.