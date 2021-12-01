مصر ولبنان : مباشر لحظة بلحظة

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مصر 1 × 0 لبنان

مباشر لحظة بلحظة

بطاقة صفراء لمحمد شريف مهاجم منتخب مصر، بعد تدخل قوي على الحارس مصطفى مطر

70' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول قفشة يسجل هدف التقدم للمنتخب المصري من ركلة جزاء، سددها بنجاح على يسار مصطفى مطر، الذي لمس الكرة ولكنه لم يتمكن من التصدي لها

69' ضربة جزاااااااااااااء للمنتخب المصري بعد أن قام روبرت ملكي بعرقلة أحمد أبو الفتوح

تبديل ثالث لمنتخب مصر بدخول أحمد سيد زيزو وخروج مروان حمدي

64' هدوء نسق المباراة في الدقائق الأخيرة، دون أي فرص من الجانبين

52' أوووووووه مصطفى مطر يتألق ويمنع مصر من التقدم في النتيجة، تمريرة رااائعة تصل إلى البديل أحمد رفعت الذي يسدد ولكن مطر يتصدى للكرة بقدميه

46' عررررضية لمصر من الجهة اليسرى، مصطفى مطر يشتت الكرة، ترتد إلى قفشة الذي يسدد الكرة! ولكنها تصل سهلة وضعيفة في يد حارس لبنان

بداية الشوط الثاني

تبديل ثاني لمنتخب مصر قبل بداية الشوط الثاني، بخروج مصطفى فتحي ودخول أحمد رفعت

نهاية الشوط الأول بين مصر ولبنان بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' أوووووووه خطيرة مرة أخرى لشريف الذي كان يملك فرصة أخرى للتهديف! ولكن يتباطئ في التسديد قبل أن يتمكن نور منصور من إنقاذ الموقف

41' أوووووووووووووووه! شريف يهدر فرصة الهدف الأول لمنتخب مصر! طوولية رائعة من حجازي وتحرك أروع من قفشة، الذي مرر الكرة برأسه إلى شريف ولكن رأسية شريف تعلو العارضة

40' انطلاقة رائعة من محمد شريف على الجهة اليسرى تمريرة عرررضية لمصطفى فىتحي الذي يسدد برأسه ولكن الكرة تصل سهلة لمصطفى مطر

38' تبديل اضطراري لمنتخب مصر بخروج حمدي فتحي ودخول مهند لاشين

تعطل اللعب بسبب سقوط حمدي فتحي على أرض الملعب للإصابة

33' أوووووووووه رأسية قوووووووووووية من حجازي ولكن مصطفى مطر يتألق وبتصدى لها

31' خطأ من خارج حدود منطقة الجزاء لمنتخب مصر، بعد عرقلة أكرم توفيق

27' عرررضية من قفشة، تصطدم بدفاع لبنان وتصل سهلة للحارس مصطفى مطر

26' تسديدة قوووية من السولية ولكن مصطفى مطر يواصل تألقه ويمسك بالكرة

23' عرررررضية من قفشة، الكرة تصل إلى محمد شريف الذي يحاول لعب الكرة برأسه ولكن مصطفى مطر يمسك بالكرة

20' تسديدة آخرى لمنتخب مصر بقدم أكرم توفيق ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيسر

19' تسديدة من محمد شريف ولكن حارس مرمى المنتخب اللبناني يمسك بالكرة

13' قرررريبة مرة أخرى لمنتخب مصر، عرررضية من قفشة، محمد شريف يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر فوق العارضة

11' أووووووووه خطيرة للمنتخب المصري، عرررضية من الجهة اليمنى، مراون حمدي يلمس الكرة برأسه، شريف يمد قدمه ويحاول تسديد الكرة في المرمى ولكن مطر يُخرج الكرة بأطراف أصابعه

5' بداية حماسية للغاية من الفريقين، وخطأ لصالح لبنان بعد تدخل قوي من حمدي فتحي على ربيع عطايا

3' تعطل اللعب مجددًا لسقوط لاعب آخر على أرض الملعب للإصابة، وهو اللبناني قاسم الزين

1' سقوط السولية على أرض الملعب مُصابًا بعد تدخل قوي للغاية من محمد حيدر

انطلاق المباراة

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تشكيل منتخب مصر

التشكيل : 4-2-3-1

محمد الشناوي

محمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، محمود الونش، أكرم توفيق

حمدي فتحي، عمرو السولية

محمد شريف، محمد مجدي قفشة، مصطفى فتحي

مروان حمدي

🔴 كارلوس كيروش يعلن تشكيل المنتخب الوطنى لمواجهة لبنان في الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 🇪🇬 … ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/i6jBnRfbPy — EFA.eg (@EFA) December 1, 2021

تشكيل منتخب لبنان



التشكيل: 4-1-4-1

مصطفى مطر

قاسم الزين، روبرت ملكي، ماهر صبرا، نور منصور

محمد الدهيني

جورج ملكي، عباس عاصي، محمد حيدر، ربيع عطايا

هلال الحلوة

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