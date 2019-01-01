مصر والجزائر والمغرب وتونس في التصنيف الأول لتصفيات أمم إفريقيا 2021

اجتياح عربي معتاد للرباعي الكبير..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تصنيفات قرعة تصفيات النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا والمقرر إقامتها عام 2021.

جاء في التصنيف الأول المكون من 12 فريقاً كل من: الجزائر – بوركينا فاسو – الكاميرون – كوت ديفوار – مصر – غانا – مالي – المغرب – نيجيريا – الكونغو الديمقراطية – السنغال – تونس.

أما التصنيف الثاني الذي يضم نفس العدد فاشتمل على: بنين – الرأس الأخضر – الكونغو – الجابون – غينيا – كينيا – ليبيا – موريتانيا – النيجر – جنوب إفريقيا – أوغندا – زامبيا

وإلى التصنيف الثالث المكون من 11 فريقاً تلك المرة نجد: أنجولا – إفريقيا الوسطى – غينيا بيساو – مدغشقر – مالاوي – موزمبيق – ناميبيا – سيراليون – السودان – تنزانيا – توجو.

وصولاً إلى التصنيف الرابع الذي يضم 8 فرق هم: بوروندي – بوتسوانا – جزر القمر – إثيوبيا – إيسواتيني (سوازيلاند سابقاً) – غينيا الاستوائية – ليسوتو – رواندا.

أخيراً يضم التصنيف الخامس نفس العدد وإليكم الفرق: تشاد – جيبوتي – جامبيا – ليبيريا – موريشيوس – ساو تومي – سيشيل – جنوب السودان.

تتكون التصفيات من 51 فريقاً في المجموع، يتم تقسيمهم على 12 مجموعة من التصنيفات الأربعة الأوائل، ويُلعب نظام التصنيف الخامس كالتالي: يلعب كل فريقين من الثمانية ضد بعضهما البعض، والفائزون بمجموع الذهاب والإياب ينتقلون مباشرةً إلى التصنيف الرابع، ليصبح لدينا 47 فريقاً مقسمين على 12 مجموعة تتكون من 4 فرق عدا مجموعة واحدة تتكون من 3 فقط.