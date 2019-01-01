هاني رمزي: آسف للجمهور والقادم أفضل

على غير العادة حين تقام البطولة على أرض مصر - الفراعنة خيبوا آمال جماهيرهم

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

توجه هاني رمزي؛ المدرب العام المقال لمنتخب مصر، بالاعتذار للجماهير المصرية عقب خروج الفراعنة من كأس أمم أفريقيا 2019، مشيدًا بدور الدولة مع الفريق.

الفراعنة ظهروا بصورة مخزية أمس السبت، بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل، بدور الـ16 من البطولة القارية، ليفشلوا في التأهل لدور الـ8 لأول مرة في تاريخ استضافة مصر للبطولة.

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وكتب رمزي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وجب أسفي واعتذاري للشعب المصري عامًا ولجماهير الكرة بصفة خاصة مع كامل الشكر للدولة المصرية التي لم تبخل بأي دعم ومجهود".

وأضاف: "القادم أفضل بإذن الله للكرة المصرية ولبلدنا الحبيبة، وتحيا مصر دائمًا وأبدًا".

يذكر أن هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستقيل، قرر عقب اللقاء بإقالة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، والذي كان يمتد عقده حتى عام 2022.

وتقدم أبو ريدة هو الآخر باستقالته، داعيًا أعضاء مجلسه للاستقالة وهو ما استجاب له الكثيرون منهم.