هيثم فاروق: ما حدث مأساة والمنتخب في حاجة ماسة لحسام حسن

هيثم فاروق يطالب بإقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استخدم هيثم فاروق؛ نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، كلمة مأساة لوصف الخروج المبكر للفراعنة من كأس أمم أفريقيا مصر 2019، محملًا اللاعبين الكبار والجهاز الفني المسؤولية.

الفراعنة ودعوا الكان مبكرًا من دور الـ16 بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل، على استاد القاهرة الدولي.

وقال فاروق، خلال الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس": "هذه مأساة يتحملها الكل، الدولة قامت بما عليها من تنظيم رائع وحضور جماهيري كبير، لكن التقصير كان من جانب اتحاد الكرة والجهاز الفني واللاعبين".

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وأضاف: "قميص مصر غالٍ وقيم واسم مصر كبير، لعب لهذا المنتخب من قبل محمود الخطيب وحسن شحاته وطاهر أبو زيد وإبراهيم يوسف وأحمد الكاس وأبو تريكة وحازم إمام ووائل جمعة، يجب إعادة التقييم".

وأضاف: "الجهاز الفني يجب ألا يستمر دقيقة واحدة بعد الآن، واتحاد الكرة أحد أهم الأسباب للخروج".

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نجم الفراعنة الأسبق تابع: "الخسارة الليلة متوقعة ومستحقة، هذا أسوأ منتخب مثل مصر في أمم أفريقيا، ليس هناك أي انضباط أو التزام سواء أخلاقي أو فني، إذا كان هناك إبراهيم حسن أو حسام حسن في هذا الجيل لكان اجتمع اللاعبون حوله، أحمل الجهاز الفني واللاعبين الكبار مسؤولية الانفلات".

واختتم: "المنتخب في حاجة لمدرب قوي، لو كنا في بلد آخر لاستقال اتحاد الكرة، لكننا في مصر لا يحدث هذا، الآن هناك حاجة ماسة لمدرب قوي صاحب شخصية، وهذه الصفات موجودة في حسام حسن، لكنه ليس على هوى اتحاد الكرة.

يذكر أن البافانا بافانا يواجهون منتخب نيجيريا في ربع النهائي، حيث أقصى النسور الخضراء منتخب الكاميرون بالفوز بثلاثية مقابل هدفين.