مصر ضد أبطال العالم: ليست وطنية كروية ولكن.. ميسي لا يراك وقميص الفراعنة لا يقبل الشراكة!

ساعات قليلة تفصل الشارع الرياضي المصري عن الموعد التاريخي الأهم، حيث يقف منتخب الفراعنة على أعتاب مواجهة مصيرية أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وبينما تشتعل الأجواء حماسًا خلف الفراعنة، تبرز في الفضاء الرقمي والمقاهي حالة تستحق التأمل والفهم، وهي إعلان بعض المشجعين المصريين صراحة دعمهم لليونيل ميسي ورفاقه على حساب قميص بلدهم، وهو موقف يفتح الباب للنقاش حول مفهوم الانتماء الرياضي في عصرنا.

النغمة السائدة بين هؤلاء المشجعين، وتحديدًا من الأجيال الشابة التي نشأت في عصر القنوات الفضائية ومتابعة الدوريات الأوروبية تتلخص في الارتباط العاطفي الجارف بالنجم الأرجنتيني.

لكن الإشكالية هنا تكمن في صعوبة الفصل بين الاستمتاع بعبقرية لاعب وتمني خسارة المنتخب الوطني لأجله، فالخروج عن السياق العام في هذه المناسبات ينتهي بصاحبه غالبًا في منطقة رمادية باردة، فلا هو سيشارك أبناء مجتمعه فرحة الانتصار إذا تأهلت مصر، ولا هو سيعيش حزن الحليف الصادق إذا خسرت الأرجنتين، ليبقى في المنتصف بلا مشاعر حقيقية.

وإذا نظرنا للمسألة من زاوية الطرف الآخر، فإن المشجع الأرجنتيني الحقيقي، الذي يرى كرة القدم بمثابة عقيدة وطنية، قد يجد صعوبة كبيرة في تفهم أو احترام مشجع يترك مساندة منتخب بلاده ليشجع فريقًا آخر، فالشعوب الكروية دائمًا ما تبني احترامها للمنافس من مدى اعتزازه بهويته وقوة انتمائه لألوانه.

هذا النقاش يعيدني إلى اعتراف شخصي، فأنا واحد من أكبر المشجعين لليونيل ميسي طوال مسيرته، عشت معه كل تقلبات مسيرته، ولم أجد نفسي مشجعًا ضد فريقه إلا مرتين فقط في حياتي كلها، وكنت أظن الأمر سيكون صعبًا، لكن حقًا لم أجد أسهل من تشجيع الأهلي قبل عام، ولن أجد أسهل من الاتجاه بكل مشاعري تجاه مصر الليلة.

ميسي أسعدني لسنوات أنا والملايين من مشجعي برشلونة، لكن اليوم الوضع مختلف تمامًا، فميسي في مباراة الليلة هو منافس صريح، وخسارته وخروجه من دور الـ 16 تبدو أمرًا عاديًا ومقبولاً بعد أن حقق حلمه الأكبر وتوج بالمونديال قبل 4 سنوات في قطر، وحتى لو لم يكن قد حققها، فصول مصر إلى الثمانية الكبار في العالم فهو إنجاز تاريخي غير مسبوق، سيعني لنا جميعًا أكثر بكثير من أي مجد فردي للاعب مهما بلغت نجوميته.

عقود طويلة من الغياب والابتعاد عن المراكز المتقدمة جعلت الجمهور المصري يشاهد كأس العالم سابقًا كمتفرج محايد يبحث عن المتعة ويوجه تعاطفه نحو القوى العظمى، أما اليوم والمنتخب أصبح واقعًا ملموسًا ينافس في الأدوار الإقصائية، فإن الواقعية والمنطق تقتضي الالتفاف حول هذا الفريق.

بيت القصيد

الأمر هنا لا يتعلق بمحاكمة وطنية الأفراد أو تقييم ضمائرهم من خلال لقطة كروية، فاللعبة تظل وسيلة للمتعة والترفيه، لكنها في المونديال تصبح تعبيرًا عن الهوية الرياضية للأوطان.

الأمر ليس مجرد وطنية كروية، فمثلًا لا أطالب مشجع عتيد لريال مدريد بتشجيع مانشستر سيتي في مواجهة عابرة بدوري أبطال أوروبا لمجرد وجود عمر مرموش في الفريق، ولم أفعلها عندما لعب برشلونة ضد ليفربول في وجود محمد صلاح في 2019، بالعكس تمامًا.

ولكن الانتماء للمنتخب الوطني هو التجربة الحقيقية الوحيدة التي تمنح المشجع شعورًا أصيلاً بالفخر، والتخلي عن هذا الشعور من أجل بريق أحد النجوم أو العناد محليًا مع شخص المدرب أو ألوان قمصان نجوم الفريق يفقد المرء متعة حقيقية لا تعوض، ليصبح غريبًا وسط احتفالات أهله، وغير معترف به وسط من اختار تشجيعهم.