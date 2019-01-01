البدري يكشف عن جهازه الفني بالكامل ويعلق على أزمة صلاح

تحدث أيضاً عن قراره بخصوص الشارة وأحمد المحمدي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، عن سعادته الشديدة بتولي مهمة تدريب بلاده الفترة القادمة.

الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن مؤخراً إسناد المهمة للبدري، بعد إقالة خافيير أجيري للفشل في كأس الأمم الإفريقية 2018 والخروج من دور الـ16.

البدري تحدث عن العديد من القضايا الهامة، أبرزها شارة القيادة وأزمة محمد صلاح الأخيرة في تصويت الأفضل بالعالم.

وقال مدرب مصر الجديد:"العمل في هذا المنصب هو الحلم الأسمى لأي مدرب، راودني أكثر من مرة وانتظرته لسنوات طويلة، للسير على خطى عظماء مثل حسن شحاتة والجوهري".

وأضاف:"معياري الأهم والوحيد كمدير فني لمنتخب مصر هو العدل فقط، وسنبذل كل ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير".

وعن الجهاز الفني:"يضم العديد من الأسماء الكبيرة، وقع اختيارنا عليهم لامتلاك أسلوب فكري مشابه، محمد بركات سيكون مديراً للكرة، طارق مصطفى وأحمد أيوب في منصب المدرب العام".

واستكمل:"سيد معوض سيعمل كمدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلالي مدرباً للأحمال، ومحمد أبو العلا طبيباً، وشادي الجيلاني كمنسق عام".

أهدافه المرحلة القادمة:"بكل تأكيد التأهل لأمم إفريقيا بالكاميرون مع حل بعض المشاكل الموجودة بالفريق".

المباريات الودية:"لم يتم البت في مباراة البرازيل حتى الآن، علمت بمواجهة الأرجنتين أمس، ولكن الأفضلية بالنسبة لي هي مواجهة فريق إفريقي على الأرجح سيكون بوتسوانا".

المحترفين:"أحمد المحمدي لاعب مميز جداً، لكني أريد تجربة بعض العناصر الأخرى، لن أعتمد على الأسماء التي استدعيتها هذه المرة فقط".

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أزمة صلاح:"يمثل قيمة كبيرة لمصر ونفخر به كثيراً، حدثت له بعض المشاكل في الفترة الأخيرة، تابعتها كأحد المتابعين فقط، لذلك سأتواصل معه قريباً لعدم تكرار هذا النوع من الأزمات".

شارة القيادة:"لم أتخذ القرار النهائي حتى الآن، وسنضع مصلحة مصر فوق كل شيء".

يذكر أن حسام البدري بدأ مسيرته التدريبية في الأهلي المصري، قبل الانتقال للعمل ببعض الفرق الأخرى، وهي المريخ السوداني، إنبي، أهلي وطرابلس، كما يمتلك تجربة إدارية مع نادي بيراميدز.