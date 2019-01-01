تحقيق حلم طفل متلازمة داون وابن شهيد بمواجهة مصر وجنوب أفريقيا

الفراعنة في لقاء صعب أمام البافانا بافانا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استجابت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا مصر 2019 برئاسة محمد فضل، لطلب أحد أطفال متلازمة داون، الذي كان يرغب في دخول الملعب مع منتخب مصر.

الفراعنة يلاقون جنوب أفريقيا في التاسعة من مساء اليوم السبت، ضمن دور الـ16 بالبطولة الأفريقية.

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ونشرت جدة الطفل المدعو "إبراهيم"، منذ أيام، صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقة: "حفيدي إبراهيم حبيب قلبي عاشق الكورة وحضر بطولة روسيا، نفسه يدخل الملعب ماسك إيد بطل من منتخبنا القومي، هل فيه أمل؟".

وأتى الرد الرسمي اليوم من اللجنة المنظمة بقرار حضروه لمباراة الليلة، على أن يدخل الملعب ماسكًا يد أحد لاعبي المنتخب المصري قبل انطلاق اللقاء، ووجوده في مكان مخصص لمتابعة المباراة بعد ذلك.

في الإطار نفسه، قررت اللجنة أن ينضم نجل الشهيد ساطع النعماني إلى اللفتة الإنسانية ويدخل هو الآخر إلى أرض الملعب مع أحد نجوم الفراعنة، تكريمًا لوالده الراحل أحد أبطال مصر.

يذكر أنه في حال فوز مصر أمام جنوب أفريقيا، فستلاقي الفائز من مواجهة نيجيريا والكاميرون، التي تقام في تمام السادسة من مساء الليلة.