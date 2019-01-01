رسميًا: إقالة أجيري واستقالة اتحاد الكرة بعد الخروج من أمم أفريقيا

رد فعل سريع للغاية لخروج زملاء محمد صلاح من ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استجاب هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لمطالب الجماهير، وأعلن بشكل رسمي تقديم استقالته من منصبه، عقب خروج الفراعنة من كأس أمم أفريقيا مصر 2019 على يد جنوب أفريقيا.

وقبل قرار استقالة قرر أبو ريدة إقالة الجهاز الفني للمنتخب بالكامل برئاسة المكسيكي خافيير أجيري، الذي كان من المقرر أن يستمر عقده حتى كأس العالم قطر 2022.

وجاء في بيان، نشره الموقع الرسمي للاتحاد المصري: "أبو ريدة أعلن استقالته، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر حاليًا".

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وأضاف الرئيس المستقيل في بيانه: "هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

أبو ريدة تابع: "الجهاز الفني والإداري للمنتخب مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه".

واختتم: "لكن من واقع المسؤولية الوطنية فأنا مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها، لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعًا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".

في الإطار نفسه، استجاب الرباعي حازم إمام وسيف زاهر؛ عضوا المجلس، وأحمد مجاهد؛ المدير التنفيذي لدعوة أبو ريدة، وعصام عبد الفتاح؛ رئيس لجنة الحكام، وأعلنوا استقالتهم رسميًا.

إمام كتب، عبر حسابه على "تويتر": "بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية".

بعد هذه النتائج وجب علي الاستقالة ... وبالتوفيق لما هو قادم لصالح الكرة المصرية — Hazem Emam (@14) July 6, 2019

بينما أكد مجاهد في تصريحاته للصحفيين أنه ملتزم بدعوة رئيس الجبلاية، لكنه سيلتزم بالاستمرار في عمله كمنسق عام لبطولة الأمم الأفريقية، من أجل استكمال المهمة كالتزام وطني وأدبي.

وبذلك لم يتبق من أعضاء المجلس سوى مجدي عبد الغني وكرم كردي وأحمد شوبير ودينا الرفاعي ومحمد أبو الوفا.

يذكر أن الاستقالات جاءت بعد الخروج المخزي لمصر من كان 2019، حيث تلقت الهزيمة أمس السبت، أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد في الوقت القاتل، بدور الـ16.

الفراعنة كانوا قد تأهلوا لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات بدور المجموعات، لكن وسط أداء مخزي أثار موجة غضب كبيرة لدى الجماهير.