الاستقالات تتوالى - شوبير ولطيف والرفاعي يغادران الاتحاد المصري وثنائي متبقي

وداع كأس أمم أفريقيا هز اتحاد الكرة وأطاح بالجميع

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل أعضاء الاتحاد المصري لكرة القدم رفع الراية البيضاء عقب الخروج المخزي للمنتخب الوطني من كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تقدم هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد، باستقالته، داعيًا أعضاء مجلسه بتقديم استقالتهم كالتزام أدبي كما وصفه. (طالع التفاصيل)

وسريعًا استجاب كل من حازم إمام وسيف زاهر وأحمد مجاهد وعصام عبد الفتاح لدعوة رئيس الجبلاية.

وفجر اليوم، لحق أحمد شوبير؛ نائب الرئيس، وخالد لطيف ودينا الرفاعي بزملائهم، معلنين استقالتهم استجابة لأبو ريدة.

وبذلك يتبقى فقط إثنين من الأعضاء لم يعلنا استقالتهما بعد هما مجدي عبد الغني وكرم كردي.

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يذكر أن الاستقالات جاءت بعد الخروج المخزي لمصر من كان 2019، حيث تلقت الهزيمة أمس السبت، أمام جنوب أفريقيا بهدف وحيد في الوقت القاتل، بدور الـ16.

الفراعنة كانوا قد تأهلوا لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بحصد تسع نقاط من ثلاث مباريات بدور المجموعات، لكن وسط أداء مخزي أثار موجة غضب كبيرة لدى الجماهير.