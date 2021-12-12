مصر تُوضح تفاصيل إصابة الشناوي وحمدي فتحي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل إصابة لاعبي المنتخب، محمد الشناوي وحمدي فتحي، بعد ظهور نتائج الفحوصات التي خضعا لها يوم أمس السبت.

مصر تستعد حاليًا لمواجهة تونس مساء الأربعاء القادم في نصف نهائي كأس العرب، وقد صعدت للمربع الذهبي بعد تخطي الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف بعد امتداد اللقاء لشوطين إضافيين.

ما هي تفاصيل إصابة الشناوي وفتحي وما موقفهما من مواجهة تونس؟

حمدي فتحي كان قد تعرض لإصابة أجبرته على مغادرة الملعب خلال مواجهة الأردن في ربع النهائي، فيما استطاع الشناوي إكمال اللقاء حتى نهايته عقب تلقيه العلاج المناسب.

اللاعبان خضعا لفحوصات طبية يوم أمس السبت في الدوحة، وقد أظهرت إصابتهما بإجهاد في العضلة الخلفية، وقد أشار د. محمد أبو العلا طبيب المنتخب المصري إلى أن النتائج لم تخرج عن التوقعات.

الثنائي الأهلاوي بدأ بالفعل تنفيذ البرنامج العلاجي المناسب، حيث يسعى الجهاز الطبي لتجهيزهما للحاق بمواجهة تونس يوم الأربعاء القادم.

من جانب آخر، كشف الاتحاد المصري عن اقتراب المدافع أحمد حجازي من العودة للتدريبات الجماعية، والتي من المقرر أن تُستأنف يوم غدٍ الإثنين بعدما حصل اللاعبون على راحة منها اليوم الأحد بقرار من المدير الفني كارلوس كيروش.



ما هو تاريخ مواجهات مصر وتونس؟

تأهلت مصر لنصف نهائي كأس العرب بعد تخطيها الأردن بنتيجة 3-1، فيما نجح منتخب تونس في إقصاء عُمان بنتيجة 2-1، وبين المنتخبين تاريخ طويل من المواجهات الساخنة والمثيرة.

التقت تونس ومصر في 40 مباراة سابقة رسميًا ووديًا، وقد فازت تونس 16 مرة ومصر 13 مرة وحسم التعادل الـ11 مواجهة المتبقية، وقد سجل لاعبو الفراعنه 38 هدفًا واستقبل مرماهم 44.

لعب المنتخبان مباراة وحيدة في كأس العرب سابقًا انتهت لصالح مصر، فيما لعبا مباراتين في كأس أمم إفريقيا تبادلا الفوز خلالهما، وكان لنسور قرطاج اليد العليا في تصفيات كأس العالم بـ6 انتصارات وتعادل وحيد فيما لم تفز مصر سوى مرتين.

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