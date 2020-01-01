مصر تسعى لاستضافة حفل الأفضل في العالم بعد تنظيم جوائز الكاف

حفل رائع لجوائز الكاف

كشف كامل أبو علي، رئيس مجموعة الفنادق التي استضافت حفل أفضل لاعب في إفريقيا أمس الثلاثاء في مدينة الغردقة بمنطقة سهل حشيش.

ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي توج بجائزة الأفضل بعد منافسة مع كلًا زميله في الفريق محمد صلاح والجزائري رياض محرز .

ويسعى أبو علي من الحصول على حق استضافة وتنظيم حفل جائزة أفضل لاعب في العالم التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل عام.

وقال أبو علي في تصريحات صحفية: "وقعنا اتفاق مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة الحدث خلال العامين المقبلين في حال نجاح الحفل".

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وأضاف: "طلبنا استضافة حفل الأفضل في العالم في العام المقبلة وننتظر الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير المقبل بشكل نهائي".

وظهر الحفل بشكل رائع أمس الثلاثاء، في وسط تتويجات الأفضل في القارة السمراء في عام 2019، حيث أشاد الجميع بوقائع الحفل والاستضافة.