مصر تحقق العلامة الكاملة للمرة الرابعة

فقط لمرة واحدة فاز منتخب مصر باللقب في تلك الظروف..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق منتخب مصر العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا للمرة الرابعة في تاريخه مع المسابقة القارية.

وسبق لمصر تحقيق هذا الإنجاز في نسخ 1974 و2000 و2010، حيث توج المنتخب المصري بتلك الأخيرة فقط في أنجولا.

جاء ذلك بفوز مصر على أوغندا 2-0، عقب فوزه على الكونغو بنفس النتيجة وفوزه على زيمبابوي بهدف نظيف.

ولا يزال المنتخب المصري بلا هزيمة في آخر 16 مباراة بدور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، بواقع 12 فوزاً و4 تعادلات، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم كوت ديفوار بين يناير 2008 ويناير 2017.

يذكر أن المنتخب المصري سيلتقي بثالث المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة حسب ما ستسفر عنه المباريات المتبقية في منافسات بقية المجموعات.