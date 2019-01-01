كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

مصر بالقميص الأحمر في مواجهة جنوب إفريقيا

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الفراعنة بزيهم التقليدي في دور الـ16 لكأس الأمم...
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

 أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن رداء طرفي مباراة دور الـ16 المرتقبة غداً بين منتخبي مصر صاحب الأرض وجنوب إفريقيا.

وسيرتدي المنتخب المصري زيه الأساسي المعتاد، بالقميص الأحمر وال والجوارب السوداء، رمزاً لعلم مصر.

أما فيما يخص حارس المرمى فسيرتدي زي باللون الأسود.

على الناحية الأخرى سيرتدي منتخب "بافانا بافانا" قميصه الأصفر والشورت الأخضر وجورابه الصفراء، فيما يرتدي حارسه طاقماً رمادياً.

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يذكر أن المنتخب المصري تأهل بصدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، ليلاقي المنتخب الذي تأهل ضمن أفضل 4 ثوالث.

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