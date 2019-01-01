فيديو - اشتباكات وكروت حمراء في هزيمة منتخب مصر الأولمبي أمام هولندا

المباراة شهدت مناوشات بين لاعبي الفريقين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اختتم منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا معسكره بإسبانيا، بتلقي الهزيمة أمام منتخب هولندا تحت 21 عامًا، بهدف وحيد.

أولى الفرص جاءت للفراعنة في الدقيقة 11 من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء بأقدام ناصر ماهر، لكنها مرت أعلى العارضة.

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وفي الدقيقة 54 من عمر المباراة، نجح كودي جاكيو في استغلال خطأ دفاعي لمصر، وانفرد تمامًا بحارس المرمى عمر صلاح، الذي كان متقدمًا ليسدد الكرة على يمينه، محرزًا هدف اللقاء الوحيد.

⚽⚽ الهدف الأول لمنتخب #هولندا_الأوليمبي فى مرمى منتخب #مصر في الدقيقة 54 من زمن المباراة ⚽⚽

مصر 0

هولندا 1#أون_سبورت#ONSPORT pic.twitter.com/RyvvOhWW57 — ON Sport (@ONsportEg) ٢٦ مارس ٢٠١٩

ووقعت اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الفريقين في الدقيقة 70، إثر تدخل عنيف من محمود الجزار على لاعب هولندا، أسفرت عن طرد الجزار وثنائي لاعبين من على مقاعد بدلاء الفراعنة والطواحين، لاندفاعهم إلى أرض الملعب.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي واجه في اللقاء الودي الأول له بمعسكر إسبانيا، منتخب أمريكا وفاز بالمباراة بهدف وحيد.