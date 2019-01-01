مصر الأولمبي: دعوة مواقع التواصل أتت بثمارها ونختبر موهبة سان جيرمان

حالة من الاستياء من طريقة استدعاء اللاعبين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أبدى علاء عبد العزيز؛ مدير منتخب مصر الألمبي، استغرابه من سخرية الكثيرين من طريقة الفريق في استدعاء لاعبيه، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعي أفضل طريقة لذلك.

أعضاء الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب، اتبعوا طريقة جديدة في إعلام اللاعبين موعد المعسكر، حيث نشروا إعلانًا عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد العزيز، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "هناك نقد كثير على التجربة دون معرفة السبب، هل الأفضل أن نكلف الدولة أموالًا طائلة حتى يسافر الجهاز الفني لتقييم كل لاعب في البلد التي يلعب بها؟، هذه فرصة كبيرة كوننا في إسبانيا قريبين من عدد من الدول ومن السهل على اللاعبين للقدوم للاختبارات ولنخرج بخمسة لاعبين أو أكثر جيدين".

وأضاف: "نحن في زمن أسهل طريقة به مواقع التواصل الاجتماعي، كيف نتواصل معهم ونعرف عناوينهم؟، بالعكس مواقع التواصل أتت بنتيجة جيدة، وحضر 12 لاعبًا للاختبار وننتظر مجموعة جديدة اليوم".

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مدير المنتخب اختتم متحدثًا عن استدعاء عمر ياسين؛ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي: "أرسلنا فاكس للمدير الفني لياسين، وأخبرته أننا أريد إجراء اختبار له وليس للانضمام الرسمي لمنتخب مصر، حتى لا يُستغل ذلك كونه لاعبًا بالمنتخب بشكل رسمي في مرحلة مقبلة، وننتظر قدومه اليوم الأحد".

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي واجه نظيره الأمريكي وديًا أول أمس الجمعة، وتغلب عليه بهدف وحيد، ضمن معسكر إسبانيا.

ومن المنتظر أن يختتم شباب الفراعنة معسكر بملاقاة هولندا في 26 من الشهر الجاري.