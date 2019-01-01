وسط استياء من المصري - نقطة خلاف وحيدة تفصل إيهاب جلال عن منتخب مصر

مدرب وطني جديد للفراعنة بعد عدة تجارب فاشلة مع مدربين أجانب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد محمد الخولي؛ نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن إيهاب جلال؛ المدير الفني للفريق، قاب قوسين أو أدنى من تولي المسؤولية الفنية لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، معربًا عن استيائه من تعامل اللجنة المعنية بإدارة شؤون الاتحاد المصري في هذا الملف.

الاتحاد المصري السابق برئاسة هاني أبو ريدة، كان قد أقال المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني السابق للفراعنة، وجهازه المعاون عقب وداع كأس أمم أفريقيا مصر 2019 مبكرًا من دور الـ16 بالهزيمة أمام جنوب أفريقيا.

وقال الخولي، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب 9090" الإذاعي: "جلست مع إيهاب جلال وأخبرني بمفاوضات اتحاد الكرة معه، لكن لا يزال هناك اختلاف حول تفصيلة واحدة تعيق إتمام التعاقد حتى الآن".

وأضاف: "الاختلاف الوحيد حول الجهاز المعاون لإيهاب جلال، هو يريد أن يصطحب مساعدينه معه، في الوقت الذي لدى اتحاد الكرة بعض المرشحين، وليس هناك أي اختلاف حول مقدم التعاقد".

إيهاب جلال يؤكد: هناك تفاصيل بسيطة لإتمام الاتفاق لتولي تدريب منتخب مصر

نائب رئيس النادي البورسعيدي تابع: "بالتأكيد كلنا خلف منتخب مصر ويشرف في المصري أن يرحل عنا المدرب إلى المنتخب مباشرةً، خاصةً وأننا مقتنعون تمامًا أن إيهاب جلال أفضل مدرب بمصر، لكن الاتحاد يتحمل مسؤولية وضع المصري الحالي، ومسؤولية التأخير في إعلان التعاقد مع إيهاب جلال والتسريبات المنتشرة عبر الإعلام، للأسف الوضع كما هو عليه في الاتحادات السابقة".

واستطرد: "المصري بدأ الكونفدرالية الأفريقية وعقب خمسة أيام يستهل مشواره في الدوري المحلي، والآن اتحاد الكرة يريد جلال أن يرحل عن الفريق، أين المصري ممثل مصر كالأهلي والزمالك في أفريقيا من حسابات اللجنة الخماسية؟".

واختتم: "في النهاية نحن نحضر لديل لإيهاب جلال تحسبًا لرحيله في أي وقت، وبدأنا بالتفاوض مع أكثر من مدرب حاليًا".

يذكر أن إيهاب جلال قادر المصري أمس الأحد، للفوز أمام اليندي الزنجباري برباعية مقابل هدف وحيد، في ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية، وهو أكبر انتصار يحققه الفريق البورسعيدي خارج الديار في تاريخ مشاركاته بالبطولات الأفريقية