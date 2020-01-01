تقارير: مصروفات الاتحاد تتجاوز الـ100 مليون ريال خلال 6 أشهر

إدارة الاتحاد تقرر إطلاع الجمعية العمومية على ميزانية النادي.

تستعد إدارة نادي الاتحاد، لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، وذلك من أجل إطلاع أعضائها على التقارير المالية والإدارية والفنية، بجانب ما تم إنجازه خلال آخر 6 أشهر.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن شرط انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الاتحاد، هو اكتمال النصاب، بحضور لا يقل عن 50% من أعضاء الجمعية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل لموعد آخر، سيتم تحديده خلال 24 ساعة، وفقًا للوائح وتنظيمات الهيئة العامة للرياضة السعودية.

وتلقى نادي الاتحاد يوم الإثنين الماضي، موافقة من جانب الهيئة العامة للرياضة، لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، بناءً على طلب مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي.

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إدارة الاتحاد ستطلع أعضاء الجمعية العمومية على التقارير المالية والإدارية والفنية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه خلال الأشهر الستة الماضية، ودعمها للنادي بمبلغ 15 مليون ريال سعودي.

وتجاوز إجمالي مصروفات نادي الاتحاد، مبلغ الـ100 مليون ريال خلال 6 أشهر، حيث تم تسليم اللاعبين رواتبهم حتى شهر نوفمبر الماضي، ويتبقى 3 أشهر سيتم تسليمها خلال الفترة المقبلة.