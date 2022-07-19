مصدر مقرب منه: انتقال مصطفى محمد لنانت تم وتلك أرقام وتفاصيل الصفقة

المهاجم المصري سيلعب في الدوري الفرنسي، وتلك الأرقام والتفاصيل الخاصة بالصفقة

أفاد مصدر مقرب من مصطفى محمد أن صفقة انتقال المهاجم المصري من جلطة سراي التركي إلى نانت الفرنسي تمت بالفعل ولم يتبق سوى نجاحه في الفحوصات الطبية للإعلان عنها رسميًا.

جلطة سراي كان قد فعل بند الشراء النهائي في عقد استعارة مصطفى محمد من الزمالك مقابل 4 ملايين دولار خلال ديسمبر الماضي، وقد بدا واضحًا أن النادي يود بيعه لطرف آخر بتحقيق هامش جيد من الربح، خاصة بعدما جلس اللاعب كثيرًا على دكة البدلاء الموسم المنصرم.

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المصادر الصحفية التركية والفرنسية اجتمعت على إتمام الصفقة بين الناديين وأشارت إلى أن يوم غدٍ الأربعاء سيكون موعد خضوع مصطفى محمد للفحوصات الطبية في فرنسا، وقد أكد مصدر مقرب منه لموقع في الجول المصري أن اللاعب سيُغادر تركيا باتجاه وجهته الجديدة اليوم الثلاثاء.

إذ قال "صفقة انتقال مصطفى محمد لنانت تمت، اللاعب سيسافر اليوم الثلاثاء، إلى باريس من أجل إجراء الكشف الطبي".

وحول التفاصيل المالية للصفقة، قال المصدر "اللاعب سينتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل 250 ألف يورو مع أحقية الشراء مقابل 5 ملايين و750 ألف يورو، وتوجد مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب لم تُحدد بعد".

يُشار إلى أن المهاجم الدولي المصري كان قريبًا من الانضمام إلى بوردو الفرنسي الصيف الماضي لكن رفض الزمالك حال دون ذلك، وقد خاض مع جلطة سراي الموسم الماضي 41 مباراة في جميع البطولات المحلية والخارجية لم يُسجل بها سوى 8 أهداف وصنع 5.

صاحب الـ24 عامًا بدأ مسيرته مع جلطة سراي في يناير 2021، وقد خاض معه 57 مباراة سجل بها 17 هدفًا وصنع 5.