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مصباح يبدأ أولى خطواته في عالم التدريب

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النجم الجزائري أنهى مشواراً حافلاً كلاعب

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي إفيان عن تعيين الجزائري جمال مصباح مدرباً لفريق تحت 19 عاماً في أولى تجاربه بعالم التدريب بعد اعتزاله اللعب.

ويملك مصباح مشواراً مميزاً بين الكرة الإيطالية والسويسرية، إذ مثل عديد الأندية أبرزها ميلان، بارما، سامبدوريا، وبازل، وآخر محطاته كانت جراسهوبر في 2017.

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وقال النادي الذي ينافس فريقه الأول في دوري المناطق الثاني أن مصباح سيبدأ مشواره مع فريق الشباب في السابع من يناير الجاري.

وأشار النادي أن مصباح قد يلعب دوراً في تدريب الفريق الأول، ولكن شدد أن دوره سيكون كمعلم ومدرب لفريق الشباب ولاعبيه بالأساس.

ويملك مصباح 35 مباراة مع المنتخب الأول للجزائر وهدفاً وحيداً، وكان ضمن الفريق الذي شارك في مونديالي 2010 و2014.

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