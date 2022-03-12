مصائب قوم عند قوم فوائد .. برشلونة ينتعش بعد خروج أوروجواي

وداع المونديال والعودة مصابًا

عاد قلب دفاع برشلونة رونالد أراوخو إلى معسكر برشلونة بإسبانيا، قادمًا من قطر مساء اليوم، السبت.

حيث ودعت أوروجواي كأس العالم قطر 2022 بعد الخروج من دور المجموعات، بعد حصدها المركز الثالث بالمجموعة الثامنة معادلة كوريا الجنوبية، التي صعدت في المركز الثاني بفارق الأهداف.

أراوخو لم يشارك مع منتخب بلاده دقيقة واحدة بقطر، بسبب تعرضه للإصابة في نهاية سبتمبر الماضي بساقه اليمنى، اضطر على أثرها لإجراء عملية جراحية فرضت عليه إجازة ثلاثة أشهر.

سافر أراوخو رفقة منتخب الأوروجواي لقطر، بناءً على طلب مدرب المنتخب دييجو ألونسو، وذلك تحت رعاية مفروضة من برشلونة بعدم لعب مدافعه بسبب الإصابة.

وبحسب "سبورت" فإنّ أراوخو أصبح في حالة بدنية جيدة تؤهلة للعودة إلى التدريبات يوم الإثنين المقبل ليكون جاهزًا مع استكمال الدوري الإسباني بنهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أنّ برشلونة يواجه إسبانيول بعد انتهاء كأس العالم.