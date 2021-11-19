مصائب برشلونة لا تتوقف .. تجدد إصابة بيدري!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن اللاعب الشاب بيدري جونزاليس سيستمر غيابه عن فريقه برشلونة لفترة إضافية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب قد انتكس في الإصابة التي عانى منها مؤخرًا وسيغيب للمزيد من الوقت.

وأوضحت الصحيفة أن إصابة بيدري تأتي في العضلة الرباعية بالفخذ، وهي نفس الإصابة التي عانى منها قبل حوالي شهرين.

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وكان بيدري قد تعرض للإصابة في مواجهة بايرن ميونخ في الـ 14 سبتمبر الماضي، وعاد بشكل متسرع ضد بنفيكا في نهاية الشهر نفسه وأصيب من جديد.

وأشارت تقارير عديدة أن موعد العودة المقرر للنجم الشاب كان في مواجهة إسبانيول بديربي كتالونيا، لكن بعد التدريب الأخير تأكد غيابه.

وعانى بيدري من الإرهاق بشكل واضح في الموسم الماضي، حيث خاض النجم الشاب حوالي 72 مباراة، وتجاوز الـ 5000 دقيقة.

جدير بالذكر أن برشلونة يستضيف إسبانيول في المواجهة الأولى للمدير الفني الجديد تشافي على ملعب كامب نو مساء السبت.