مصائب باريس سان جيرمان تزداد قبل مواجهة ريال مدريد

تزداد مشاكل باريس سان جيرمان، يومًا بعد يوم قبل مواجهة ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا في الأسبوع المقبل، وكان آخر تلك المشاكل هي إصابة ثلاثي الفريق.

وسيلعب باريس سان جيرمان، أمام ريال مدريد، في ذهاب دور الـ 16 يوم 15 فبراير الحالي، على أن تكون العودة في ملعب سانتياجو برنابيو يوم 9 مارس المقبل.

ونشر النادي الفرنسي اليوم بيانًا، أعلن فيه إصابة ثنائي الفريق، بفيروس كورونا ودخولهم الحجر الصحي لحين شفائهم، وهما متوسط الميدان الشاب إدوارد ميشو، والحارس ألكساندر لوتيليه.

وشارك ميتشوت صاحب الـ 18 عامًا، أربع مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، بينهم ثلاثة في الشهر الماضي، بينما لم يشارك لوتيليه في أي مباراة كونه الحارس الثالث للفريق، بعد دوناروما وكيلور نافاس.

وفي سياق متصل أعلن الفريق أيضًا إصابة لاعبه ليوناردو باريديس بإصابة في عضلة الفخذ، وستكون مشاركته في المباريات المقبلة للفريق الباريسي في محل شك.

ويعاني باريس من العديد من الغيابات أمام الميرينجي، وعلى رأسها غياب الثلاثي، سيرخيو راموس، ونيمار بالإضافة إلى فينالدوم بسبب الإصابات المختلفة.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان، يستعد لمواجهة رين، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي، مساء الجمعة القادم.