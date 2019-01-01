مصالحة بين أنشيلوتي وإنسيني على أن يرحل الأخير في يونيو

إنسيني يعود إلى حسابات أنشيلوتي ويقترب من الرحيل عن نابولي في آن واحد

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية عن انتهاء الأزمة التي كانت قد حدثت بين المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي ونجم الفريق لورينزو إنسيني.

وكان إنسيني قد تم استبعاده من قائمة الفريق والتي واجهت جينك البلجيكي الأسبوع الماضي ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ومع استبعاده النهائي، برزت الأزمة بين أنشيلوتي وإنسيني، خاصة مع حديث الأخير عن احتمالية رحيله عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ما أزعج مدربه.

ولكن في الوقت الحالي، كشفت عدة مصادر صحفية إيطالية أبرزها لاجازيتا ديلو سبورت وكوريري ديلو سبورت أن الأزمة بين الثنائي انتهت وسيعود إنسيني إلى حسابات أنشيلوتي خلال المباريات المقبلة.

ولكن في نفس الوقت، كشفت المصادر ذاتها عن اتفاق مبدئي بينهما يسمح للورينزو إنسيني بالرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي، على أن يعطي كل ما لديه لنابولي طوال فترة ارتدائه لقميص أمراء الجنوب.

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يذكر أن نابولي قد خسر مباراتين من 6 مباريات خاضها خلال منافسات الدوري الإيطالي حتى الآن، في سجل ليس مقلقًا إلى درجة كبيرة ولكنه يستدعي وقفة في حال أراد الفريق المنافسة على اللقب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 4, 2019