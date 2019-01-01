مصادر| كيسي تعرض للهتافات العنصرية من قبل جماهير إنتر

بعد كوليبالي مع نابولي، هتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر ضد لاعب ميلان كيسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت مصادر صحفية إيطالية إن نجم ميلان فرانك كيسي قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير إنتر ميلان خلال ديربي ميلانو.

وكان إنتر قد حسم ديربي ميلانو لصالحه أمس الأحد بعدما تغلب على ميلان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وأثناء المباراة، ارتفعت حدة تتدخلات كيسي على لاعبي إنتر، حيث تعرض للطرد بعد تدخل عنيف على مهاجم النيراتزوري لوتارو مارتينيز، قبل أن يتم تخفيف القرار إلى بطاقة صفراء بالعودة إلى تقنية الفيديو.

وعقب المباراة، قالت عدة مصادر صحفية إيطالية على رأسها صحيفة توتو سبورت إن فرانك كيسي تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير النيراتزوري أثناء المباراة على شاكلة ما حدث منهم مع المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي أثناء مواجهة إنتر ونابولي في الدور الأول.

سحَرَ يَسحَر ، سَحْرًا وسِحْرًا ، فهو ساحِر ، والمفعول مَسْحور.. 🎩 pic.twitter.com/BH1c9Bt3Jy

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مارس ٢٠١٩

وقالت توتو سبورت إن جماهير إنتر في الكورفا نورد ظلت تقلد أصوات القرود طوال المباراة في كل مرة تصل فيها الكرة إلى أقدام كيسي، ما جعله يفقد تركيزه.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن جماهير إنتر أيضًا فعلت الأمر ذاته ولكن بصورة أقل حدة مع النجم الفرنسي تيمو باكايوكو.

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يذكر أن إنتر كان قد عوقب بالحرمان من جماهيره في المواجهات الثلاثة التي لعبها خارج أرضه وأيضًا عوقب بتفريغ مدرجات الكورفا نورد في جيوسيبي مياتزا عقب الهتافات العنصرية ضد كوليبالي.