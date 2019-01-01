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مصادر | قرار زيدان باستبعاد بيل جاء تمهيدًا لرحيله

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رحيل جاريث بيل عن ريال مدريد يقترب أكثر بعد غضب زيدان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قالت مصادر صحفية إسبانية إن استبعاد جاريث بيل من قائمة ريال مدريد للمرة الثانية على التوالي ليس إجراء فنيًا بقدر ما هو تمهيدًا لرحيله.

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وكان زين الدين زيدان قد أعلن عن القائمة المستدعاة لمواجهة ريال سوسيداد على ملعب الأنويتا مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

ولا يعد هذا الاستبعاد هو الأول لجاريث بيل من قائمة ريال مدريد، بل هو الثاني على التوالي بعد استبعاده من مواجهة فياريال الأخيرة.

وحسب صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية وأيضًا صحيفة ماركا المدريدية، فإن هذه القرارت تأتي بعدما نفذ صبر زيدان على الجناح الويلزي.

وينوي زين الدين زيدان البحث عن معوض لجاريث بيل الذي سيفتح له باب الرحيل عن ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وسيكون جاريث بيل أحد أهم معضلات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، حيث يبحث له عن عرض جيد يعطي له مبلغًا ماليًا كبيرًا يساعده فيما ينوي إجراءه من تعاقدات.

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