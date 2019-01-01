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مصادر.. قرار انتقال هيجوايين إلى تشيلسي لا علاقة له ببياتيك

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هيجوايين قرر الانتقال إلى تشيلسي قبل بداية مفاوضات جنوي مع ميلان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أعلنت مصادر صحفية إيطالية أن انتقال المهاجم الدولي الأرجنتيني جوانزالو هيجوايين من ميلان إلى تشيلسي لا علاقة له بالمفاوضات بين جنوى وميلان من أجل بياتيك.

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وكان المهاجم البولندي الشاب كريستوف بياتيك قد اقترب من الانتقال إلى صفوف ميلان قادمًا من جنوى في صفقة ستكلف الروسونيري حوالي 40 مليون يورو.

وأعلنت صحيفة لاجازيتتا ديلو سبورت الإيطالية أن جونزالو هيجوايين في الشتاء كان قد قرر الانتقال إلى صفوف تشيلسي منذ أكثر من شهر.

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين ميلان وتشيلسي بدأت منذ حوالي شهرين، بعدما أعاد ساري إبلاغ إدارة تشيلسي برغبته في ضم البيبيتا إلى صفوف البلوز.

وكان البعض قد تحدت حول كون هيجوايين جزءًا من الصفقة التي ينتظرها الجميع في إيطاليا بأن ينتقل بياتيك إلى صفوف الروسونيري، ولكن ذلك تم تكذيبه من قبل لاجازيتتا ومصادر أخرى.

يذكر أن جونزالو هيجوايين كان قد انضم إلى صفوف ميلان مطلع الموسم الحالي قادمًا من يوفنتوس، وذلك على سبيل الإعارة لمدة عام مع أحقية الشراء.

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