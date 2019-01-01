مصادر | توتنهام في محادثات مع نابولي من أجل دياوارا

توتنهام يفاوض نابولي من أجل دياوارا، والأمور تبدو في يد أنشيلوتي وبوتشيتينو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت عدة تقارير صحفية أن نجم نابولي دياوارا أصبح في الأيام القليلة الماضية على رادار نادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

وكان دياوارا قد لعب دورًا هامًا في منافسة نابولي مع يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي في الموسمين الأخيرين مع ماوريسيو ساري.

وعقب أدائه الكبير، وفي ظل بحث توتنهام عن لاعب خط وسط من أجل تدعيم الفريق، تبدو الأمور قريبة بعد رغبة بوتشيتينو في التعاقد معه.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٧ مارس ٢٠١٩

وحسب كالتشيو ميركاتو، فإن توتنهام قد بدأ بالفعل تحركاته من أجل التفاوض مع نابولي بشأن النجم الشاب دياوارا.

ويشير كالتشيو ميركاتو إلى أن توتنهام مستعد لدفع ما يقارب 50 مليون يورو من أجل حسم صفقة اللاعب الشاب في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن توتنهام كان قد وضع نصب عينيه التعاقد مع أدريان رابيو قبل الدخول في الأزمات الخاصة به وبوالدته وبباريس سان جيرمان.