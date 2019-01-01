مصادر | توتر العلاقة بين بوجبا وسولشار واللاعب يريد ريال مدريد

بوجبا يريد ريال مدريد وزين الدين زيدان ويطلب الرحيل من مانشستر يونايتد بعد توتر علاقته بسولشار حسب لو باريزيان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أفادت مصادر صحفية أن العلاقة بين النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا والمدرب النرويجي أولي جونار سولشار باتت تزداد سوءًا بمرور الوقت.

وكان بوجبا قد ظهر بشكل جيد مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة بعد رحيل جوزيه مورينيو وتولي سولشار مسؤولية تدريب الشياطين الحمر.

ولكن الأمور ظلت هكذا حتى ظهر زين الدين زيدان في الصورة مرة أخرى بعد عودته إلى تدريب ريال مدريد.

وحسب صحيفة لو باريزيان، فإن بول بوجبا يرغب في الانضمام إلى صفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٠ أبريل ٢٠١٩

وأضافت الصحيفة أن مطالبة بوجبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد قد أغضبت المدرب النرويجي سولشار.

وتسببت هذه المطالبات في خلاف بين بوجبا وسولشار، ويبدو أنه يسير نحو نقطة اللا حل في ظل تمسك النجم الدولي الفرنسي بالانتقال إلى ريال مدريد.

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يذكر أن بول بوجبا كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في صيف العام 2016 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.